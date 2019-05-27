Г. Ландсбергис приглашает И. Шимоните возглавить список консерваторов на выборах в сейм

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Председатель партии консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис говорит, что предложит Ингриде Шимоните возглавить список консерваторов на предстоящих в следующем году выборах в сейм и в случае успеха — формировать правительство.

«Оценивая растущее доверие, которое получила И. Шимоните, я приглашаю Ингриду возглавить список СО в 2020 году и, если она согласится, то формировать будущее правительство», — сказал Г. Ландсбергис BNS поздно вечером в воскресенье.

По его словам, И. Шимоните, которая вышла во второй тур выборов, продемонстрировала способность сплачивать людей, так как на президентских выборах получила не треть голосов больше, чем партия — на последних парламентских выборах.

Выборы в сейм планируются в октябре 2020 года, но правящие «аграрии» упоминали, что могут предложить провести досрочные выборы.

BNS