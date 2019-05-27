Г. Науседа: я бы мог представить И. Шимоните на должности премьер-министра

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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа считает, что его соперница на президентских выборах Ингрида Шимоните могла бы стать премьером, если бы вступила в ряды консерваторов.

«Я бы видел такой сценарий с одним условием, если бы она стала членом партии, поскольку без этого невозможно стать лидером партии. Если бы она стала руководителем партии и правящую коалицию формировал бы Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), то я бы вполне мог представить ее подходящей занять должность премьера», – сказал Г. Науседа журналистам в воскресенье.

BNS