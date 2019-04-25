Гарда требуют предоставить им онлайн доступ к базе страховщиков

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Гарда призвали ирландское правительство предоставить им онлайн доступ к базе страховщиков, чтобы ловить на дорогах незастрахованных водителей.

По оценкам автостраховщиков, порядка 150 тыс. машин в стране являются не застрахованными. Ежегодно Гарда ловят около 12 тыс. таких нарушителей. Им грозит крупный штраф или даже тюремный срок.

Стражи порядка требуют, чтобы все застрахованные в Ирландии транспортные средства были внесены в национальную базу данных. Это позволит Гарда проверять, застрахована ли машина.

russianireland.com