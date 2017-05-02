Где дешевле всего отовариться?

Если верить результатам опроса общественного мнения, то больше всего жителей Литвы за более дешевыми товарами ходят в магазины сетей Lidl и Norfа. Вероятно, неслучайно ТЦ Maxima начал кампанию самых низких цен, а другие сети решили объединиться.

По словам литовских покупателей, дешевле всего можно отовариться в магазинах сети Lidl. Таковы данные опроса, проведенного компанией социологических исследований Vilmorus.

Vilmorus провел опрос 1-9 апреля, 37,6% участников опроса сказали, что самые дешевые товары в магазинах сети Lidl.

На втором месте – магазины сети Norfa (29,6%), на третьем – Maxima (25,6%), на четвертом – Iki (4,5%), на пятом – Rimi (0,9%).

«Мы рады, что такая большая часть жителей знает, что магазины сети Lidl предлагают наилучшее соотношение цены и качества. Мы постоянно расширяем сеть магазинов в Литве, чтобы как можно больше покупателей могло убедиться в нашей привлекательности», – сказала представитель Lidl Lietuva Агне Гайжаускене.

Представители Vilmorus заметили, что Lidl как самую дешевую сеть называют молодые респонденты – целых 47% в группе 18–39 лет. Lidl чаще упоминали и жители с высшим образованием. В их числе 44% утверждали, что Lidl в Литве предлагает самые низкие цены. С ними согласна каждая вторая домохозяйка (52,1%).

Как уже сообщалось, при помощи независимых экспертов начали проверять цены и в крупных сетях Польши – Biedronka, Tesco, Lidl и Kaufland. Первые товары по низким ценам в магазинах Maxima появились 14 апреля. Список этих товаров Maxima будет пополнять новыми каждую неделю.

В первый список товаров по польским ценам попали молотый кофе Jacobs Kronung, кетчуп Heinz, газированная и негазированная вода Norvil, шоколадный крем Mio Delizzi, лимонад Pepsi, макароны двух видов Mega di cato, маринованные огурцы Extra Line, подсолнечное масло Optima linija, консервированная кукуруза Extra Line.

Товары, цены на которые сравнивают с ценами в Польше, в магазинах Maxima будут отмечены специальным рекламным материалом «Проверено в Польше. Гарантия низкой цены».

Инф. «ЛК»

Метки: Lidl, Maxima, N17 (1157) 27 апреля, Norfa, магазины, опрос, Цены