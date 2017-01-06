Где забрать права?

С вступлением в силу Кодекса административных правонарушений, с 1 января 2017 года Regitra переймет у полиции функцию возврата прав водителям, задержанным за нарушения. Предприятие будет возвращать водительские права тем водителям, которые утратили право вождения после 1 января 2017 года. Таким водителям-нарушителям обращаться в полицию больше не понадобится.

Пользуясь информацией связанных между собой регистров, специалисты предприятия в одном месте проверят, выполнили ли нарушители выдвинутые им государством требования, и будут решать, можно ли снять ограничения водительских прав.

Изъятое работником полиции водительское удостоверение можно будет забрать в удобном для водителя подразделении Regitra, независимо от того, в каком районе или городе страны этот документ был изъят. Водителю в своем заявлении надо будет только указать удобное для него подразделение фирмы, которое выдаст водительские права.

Следует обратить внимание на то, что водителям, которые получили право вождения до 31 декабря 2016 года, по поводу возврата прав, как и раньше, придется обращаться в полицию.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1141) 5 января, Regitra, водительские права