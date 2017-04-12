Гендерные квоты

Министр экономики Миндаугас Синкявичюс предлагает закрепить гендерные квоты в правлениях государственных и муниципальных предприятий, потому что сейчас в них имеет место заметное преобладание мужчин.

Законопроектом предлагается установить, что в правлениях государственных и муниципальных предприятий представителей одного пола не должно быть более двух третей.

«По имеющимся у нас данным, в правлениях государственных предприятий из 89 членов правления была всего 31 женщина, поэтому мы видим недостаточное пропорциональное и равноправное участие женщин в процессе принятия решений», – сказал М. Синкявичюс BNS.

В 2003 году Норвегия стала первой страной, закрепившей гендерные квоты на госпредприятиях – там полагается отводить женщинам 40% мест. Позднее подобные законы приняли Франция, Германия, Испания, Нидерланды. Квоты обычно поддерживают левые партии. Они утверждают, что это позволяет обеспечить равенство полов, и исходят из исследований о том, что чем больше женщин вовлечено в деятельность предприятий, тем выше производительность.

Критики утверждают, что квоты только увеличивают бюрократию, не решают важных социальных проблем, мешающих женщинам делать карьеру, и могут создавать искусственные преграды высококвалифицированным работникам при получении должности.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, гендерные квоты, законопроект, Миндаугас Синкявичюс