Германия сигнализирует Литве

Миграционные службы Германии информировали Литву о том, что возвращают одного беженца. Хотя он еще и не достиг Литвы, представители организующих интеграцию беженцев неправительственных организаций (НПО) говорят, что это может быть предупреждением о том, что возвращаемых беженцев в ближайшее время будет больше.

Как сказал BNS директор Центра приема беженцев (ЦПБ) в Рукле Робертас Микуленас, несколько недель назад Департамент миграции (ДМ) информировал, что находящийся в Германии холостой сириец, которому предоставлен статус беженца в Литве, должен быть возвращен в Литву.

Представитель ответственного за интеграцию беженцев общества Вильнюсского архиепископства Caritas Илма Скуодене сказала BNS, что этот случай – «первая ласточка», свидетельствующая об ужесточении миграционной политики Германии и о том, что в Литву могут быть возвращены и другие перемещенные сюда лица, получившие правовую защиту или статус беженца.

По соглашению Евросоюза Литва до сентября этого года обязалась переместить к себе 1105 беженцев. По данным ДМ, в Литву уже были перемещены 262 беженца, но лишь чуть больше десяти из них обосновались в самоуправлениях страны, а около 180 уже уехали в другие страны. Р. Микуленас говорит, что таким уехавшим по прошествии месяца прекращается выплата пособий.

Как говорит премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис, принять до конца этого года столько беженцев, сколько обязались, реально, но при этом подчеркивает, что это не будет делаться «любой ценой».

«Это реально. Но не считаю, что мы это должны делать любой ценой, во вред своим интересам. Я придерживаюсь той же позиции, что и прежде – ни один из перемещаемых людей не может создавать угрозу безопасности государства. Искусственного, механического, перемещения, без учёе того, кто сюда едет, быть не может, и мы этого точно будем придерживаться», – сказал в интервью Литовскому радио глава правительства.

Известие о том, что перемещенные в Литву, а затем уехавшие в другие страны беженцы вскоре могут быть возвращены в Литву, не пугает, так как к прибытию всех упомянутых лиц в стране уже подготовились.

«Те уехавшие люди, естественно, будут возвращены назад. Это не должно стать ни финансовым, ни логистическим бременем, это люди из выделенной нам квоты – не больше и не меньше», – отметил он.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1153) 30 марта, беженцы, Робертас Микуленас, Саулюс Сквярнялис