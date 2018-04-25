ГИК зарегистрировал В.Томашевского кандидатом на президентских выборах

В пятницу, 1 марта, Главная избирательная комиссия (ГИК) зарегистрировала председателя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемара Томашевского кандидатом в президенты Литвы. В.Томашевский за пост главы государств будет бороться в третий раз.

Документы, необходимые для регистрации кандидата на президентских выборах, которые пройдут 12 мая, В.Томашевский представил ГИК в четверг.

В пятницу во время заседания ГИК было решено выдать кандидату в президенты листы для сбора подписей избирателей.

Кандидаты в президенты до 28 марта должны собрать не менее 20 тыс. подписей избирателей, поддерживающих их кандидатуру.

За пост руководителя страны глава ИАПЛ-СХС будет бороться уже в третий раз. Ранее В.Томашевский баллотировался в президенты в 2009 и 2014 годах, получив соответственно около 5% и более 8% голосов в масштабе всей страны.

На последних выборах президента В.Томашевский победил в 200 избирательных участках из 2000 в стране, т.е. в 10% всех избирательных участков.

В четверг В.Томашевский сообщил, что его предвыборную кампанию возглавит староста парламентской фракции ИАПЛ-СХС Рита Тамашунене.

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