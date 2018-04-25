Глава государства поздравила избранного Президента Грузии

🔊 Воспроизвести

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте поздравила Саломе Зурабишвили с победой на выборах Президента Грузии и пожелала ей всяческих успехов, твердости духа и мудрости на этом очень важном и ответственном посту.

Глава Литвы также пожелала, чтобы оказанное гражданами Грузии доверие придало новому Президенту решимости в достижении намеченных целей и ответственной работе на благо всех жителей страны, в деле обеспечения безопасности, мира и экономического благосостояния государства.

Как отметила Даля Грибаускайте, Грузия столкнулась со многими препятствиями на пути к цели граждан жить в свободном, демократическом и европейском государстве. На этом пути Литва и ее народ последовательно поддерживали и будут продолжать поддерживать проводимые Грузией реформы и усилия общества, направленные на дальнейшее сближение с Европейским союзом и НАТО.

Глава страны выразила надежду на то, что в период работы Саломе Зурабишвили на посту Президента литовско-грузинский диалог, всестороннее сотрудничество и дружба между нашими народами будут по-прежнему укрепляться и способствовать процветанию обеих стран.

Пользуясь предоставленной возможностью, Даля Грибаускайте пожелала Грузии и всем жителям этой страны благополучия, счастья и мира.

Пресс-служба Президента