Посетивший Вильнюс председатель комитета по обороне польского сейма Михал Ях говорит, что американские противоракетные комплексы Patriot, которые планирует приобрести Варшава, должны охранять и воздушное пространство Литвы.
“Я даже не представляю, что будет иначе (…) Для Литвы возникает такая же угроза, как и для Польши”, – сказал в интервью BNS политик, входящий в правящую партию “Право и справедливость”.
“Система Patriot должна быть такой, чтобы ее можно было интегрировать с соседними странами”, – добавил он.
Варшава утверждает, что окончательно договорилась с США о приобретении Patriot в июле, комплексы могут стоить около 7 млрд. евро.
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