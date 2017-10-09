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Глава комитета по обороне сейма Польши: Patriot должны охранять и воздушное пространство Литвы

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Посетивший Вильнюс председатель комитета по обороне польского сейма Михал Ях говорит, что американские противоракетные комплексы Patriot, которые планирует приобрести Варшава, должны охранять и воздушное пространство Литвы.

“Я даже не представляю, что будет иначе (…) Для Литвы возникает такая же угроза, как и для Польши”, – сказал в интервью BNS политик, входящий в правящую партию “Право и справедливость”.

“Система Patriot должна быть такой, чтобы ее можно было интегрировать с соседними странами”, – добавил он.

Варшава утверждает, что окончательно договорилась с США о приобретении Patriot в июле, комплексы могут стоить около 7 млрд. евро.

BNS

Метки: 

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