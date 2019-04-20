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Глава Минэнерго США уходит в отставку

Photo by Michael Vadon on Foter.com / CC BY-SA

Стало известно, что министр энергетики США Рик Перри намерен подать в отставку в течении нескольких недель.Министр энергетики США Рик Перри намерен покинуть свой пост, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Перри намерен подать в отставку в течении нескольких недель.

Отмечается, глава Минэнерго США пока не принял окончательное решение по этому вопросу.
Напомним, ранее министр внутренней безопасности США ушла в отставку. Кроме того, президент Дональд Трамп отправил в отставку главу Секретной Службы США.

korrespondent.net

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