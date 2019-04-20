Глава Минэнерго США уходит в отставку

Стало известно, что министр энергетики США Рик Перри намерен подать в отставку в течении нескольких недель.Министр энергетики США Рик Перри намерен покинуть свой пост, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Перри намерен подать в отставку в течении нескольких недель.
Отмечается, глава Минэнерго США пока не принял окончательное решение по этому вопросу.
Напомним, ранее министр внутренней безопасности США ушла в отставку. Кроме того, президент Дональд Трамп отправил в отставку главу Секретной Службы США.