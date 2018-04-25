Глава штаба ВВС Германии заявил о плохом состоянии авиапарка

Самолеты военно-воздушных сил ФРГ находятся в плохом состоянии, в связи с чем требуется срочное финансирование для проведения их модернизации. Об этом в среду во время своего выступления перед высокопоставленными лицами в Берлине заявил глава штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц, сообщает агентство Reuters.

«Состояние люфтваффе является неудовлетворительным», — сообщил военачальник. Герхартц отметил, что к такому заключению он пришел после проверки состояния военно-воздушных объектов и бесед с военнослужащими.

Глава штаба ВВС, который занял этот пост около месяца назад, сообщил, что некоторым воздушным судам не дают разрешения на взлет из-за отсутствия запасных частей, передает ТАСС. По его словам, срок ремонта многоцелевых истребителей Eurofighter увеличился до 14 месяцев, что вдвое превысило запланированный срок. Такая ситуация неприемлема, отметил Герхартц.

В мае еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что большинство из 128 состоящих на вооружении Германии многоцелевых истребителей Typhoon не пригодны для эксплуатации. При таких технических проблемах германские ВВС не смогут выполнять задачи в рамках НАТО в случае потенциального конфликта, говорилось в статье.

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