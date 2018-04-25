Главнокомандующий ВС Литвы возмущен заявлениями о небезопасных самолетах Spartan

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Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Йонас Витаутас Жукас в четверг возмутился заявлениями о небезопасных военно-транспортных самолетах Spartan.

В минувшее воскресенье из-за неисправности самолет Spartan не смог доставить президента Далю Грибаускайте в Ригу, а в понедельник — премьера Саулюса Сквярнялиса из Брюсселя.

В связи с тем, что руководство страны заговорило о возможности покупки нового самолета для делегаций, генерал заявил, что самолеты Spartan вполне современные.

«После приобретения нового лайнера нет никаких гарантий, что он не испортится», — сказал журналистам Й. В. Жукас.

«Самолет ВВС Великобритании, которым летел главнокомандующий армией осенью 2014 года на военную конференцию сюда, испортился и провел здесь целые сутки. Далее, (в прошлом году – BNS) самолет министра обороны Германии простоял в Каунасе целые сутки, не мог вылететь. (…) Весной 2016 года, когда здесь был Североатлантический совет НАТО с генеральным секретарем во главе, самолет ВВС Бельгии сломался и остался с делегацией здесь. Она была вывезена назад в Брюссель теми же самолетами Spartan», – сказал главнокомандующий.

Литва купила самолеты Spartan в прошлом десятилетии, когда увеличила свой вклад в международные операции за рубежом и возглавила Группу по восстановлению афганской провинции Гор.

По словам Й. В. Жукаса, эти самолеты перевозят не только литовских военных, руководство страны или грузы, но и занимаются обеспечением союзников, осуществляющих миссию воздушной полиции в Шяуляй.

«Когда в обществе нагнетается такой посыл, что тут небезопасно, то нужно иметь в виду, как должны себя чувствовать близкие военных или союзники, если мы сами не доверяем своим ВВС и говорим, что эти самолеты ненадежны», — сказал генерал.

«Что мне теперь сказать своим солдатам? Садиться им в этот самолет, лететь или нет? Что нам сказать нашим союзникам, перед которыми у нас есть обязательства», — спросил он.

Министр обороны Раймундас Кароблис сказал, что поломки самолета в воскресенье и понедельник носят случайный характер.

«Я полностью доверяю ВВС, тому, что они делают, и мощностям, которыми они располагают», — сказал министр.

У ВВС Литвы три военно-транспортных самолета Spartan, один из них после прошлогодней поломки еще находится на ремонте.

BNS