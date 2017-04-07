Годовой рост цен на жилье в Литве – один из самых больших в ЕС, сообщает Евростат

Годовой рост цен на жилье в Литве в конце прошлого года был одним из самых больших в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.

В 4-ом квартале прошлого года по сравнению с октябрем-декабрем 2015 года – жилье в Литве подорожало на 9,5%, показывают обнародованные в пятницу Евростата. Более заметным подорожание жилья было только в Чехии (на 11%) и Венгрии (9,7%).

В Латвии жилье за год подорожало на 9%, в Эстонии – на 7,7%.

За квартал – в 4-ом квартале 2016 года по сравнению с 3-им кварталом цены на жилье в Литве выросли на 1,8%, в Латвии – на 2%, в Эстонии – на 1,1%.

Во всем ЕС рост цен на жилье в среднем составил 4,7%, а за квартал – 0,8%.

BNS

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