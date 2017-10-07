Государственные аптеки из-под полы

Как известно, Министерство здравоохранения всеми возможными способами пытается снизить цены на лекарства. И кто будет говорить, что эта цель плохая? Цель благородная, обязательная, вот только достичь ее не очень получается уже не у первого министра и не первое пятилетие. Почему? Потому что выбирают неудачные меры.

Когда-то думали, что цены помогут снизить внедренные в аптеках экраны, показывающие все лекарства с одним и тем же активным веществом. Не помогло. Люди по-прежнему покупают то, к чему они привыкли. Еще думали, что лекарства подешевеют, если в рецепте врач не будет указывать название фирменного лекарства, а только укажет активное вещество. Тогда пациент с помощью фармацевта, мол, на экране выберет самое дешевое лекарство. Но и эта идея не сработала. Еще отнеслись к делу «по существу» – вернули регулирование оптовых и розничных наценок на лекарства. Уж эта мера должна была действительно снизить цены на лекарства! Однако лекарства не подешевели, просто на рынке не осталось аптек, которые не принадлежали к сетям.

Нынешнее правительство продолжает полосу неудач по снижению цен на лекарства. Уже препарирован список компенсируемых лекарств. Действительно, некоторые лекарства подешевели, однако некоторые подорожали, и не на проценты, а в несколько раз. Подорожали, потому что они не компенсируются, потому что к ним применяется НДС в размере уже не 5, а 21 процента. Следовательно, говорить о снижении цен на лекарства было бы неправомерно. Тем более, что даже резкое подорожание некоторых лекарств не заставило пациентов выбирать более дешевые компенсированные лекарства-дженерики. Не удается убедить пациентов, что дженерики оказывают такое же действие, как и оригинальные лекарства.

Но еще использованы не все возможности снижения цен на лекарства. Министерство предлагает разрешить продажу некоторых лекарств не в аптеках. Вопрос заключается только в том, будет ли много желающих сделать это, если для выполнения этой деятельности придется удовлетворить все требования, которые предъявляются к аптекам. А аптеки справедливо будут требовать, чтобы требования ко всем были одинаковыми, и в смысле равных условий конкуренции они будут абсолютно правы.

Но интересная часть это не лекарства на бензоколонках, а лекарства в государственных аптеках. Как известно, в программе государства эта мера отсутствует. А вот в проекте закона она есть! Государственные аптеки вытягиваются словно из-под полы. Предлагается разрешить, чтобы лечебные учреждения, большая часть которых является государственными, могли бы иметь свое подразделение, торгующее лекарствами. Не сеть, не аптеки, а вот тебе на – это и есть государственная торговля лекарствами.

Министерство считает, что таким образом улучшится доступность лекарств. «Учреждения по надзору за здоровьем граждан смогут через свои структурные подразделения – больничные аптеки – обеспечивать пациентов, лечащихся в дневных стационарах, предназначенными для них лекарственными препаратами. Больным пациентам… не придется ходить по общественным аптекам в поисках выписанных в рецепте лекарственных препаратов», – говорят в министерстве. Подождите, милые сказители, авторы закона. Пациентам и сейчас не надо ходить, потому что в каждом лечебном учреждении действует аптека. Правда, частная. Потому и говорите без недомолвок: вместо частной аптеки будет государственная. И даже, скорее всего, на том же самом месте! Так где же здесь улучшение доступности лекарств?

Аналогичное положение и с более дешевыми лекарствами в государственных аптеках. Возможно, специалисты министерства под влиянием популистских мнений полагают, что цену поднимают «проклятые торговцы»? О, святая наивность или несчастное непонимание! Вновь придется думать, каким же путем уменьшить эти цены на лекарства.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT

Метки: N40 (1180) 5 октября, аптека, лекарства, Мнение, Рута Вайнене