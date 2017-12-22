Густой туман помог еще одному солдату армии КНДР бежать в Южную Корею

Солдат армии Северной Кореи бежал в Южную Корею через сухопутную границу в демилитаризованной зоне 21 декабря. После этого между военными двух стран произошла небольшая перестрелка, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление местного Объединенного комитета начальников штабов (JCS).

По данным южнокорейских военных, солдат из неприятельской армии неожиданно появился из густого тумана у охранного поста на западном фронте около 8 утра. Вскоре к военной демаркационной линии подошла группа северокорейских пограничников – очевидно, они искали дезертира. Южане произвели около 20 предупреждающих выстрелов примерно в 9:30. Примерно через 40 минут после этого несколько выстрелов раздалось со стороны севера, но пули не пересекли границу, отметили в JCS. На этом “обмен любезностями” между двумя армиями завершился.

Ранее Министерство объединения Республики Корея сообщило, что в среду два северокорейца переплыли на юг на небольшой деревянной лодке. Уточнялось, что ВМФ Южной Кореи обнаружил их в в море в 100 км к северу от островов Докдо. Мужчины подтвердили, что хотят перебраться на юг. Их личности устанавливаются.

В прошлом месяце северокорейский солдат также совершил успешный переход на юг в районе деревни Панмундж, которая входит в зону перемирия. При этом мужчина получил несколько огнестрельных ранений – ему вслед стреляли пограничники КНДР.

По официальным данным JCS, в этом году уже 15 граждан Северной Кореи, в том числе четверо солдат, бежали в Южную Корею. Это втрое больше, чем в 2016 году, когда сообщалось всего о пяти перебежчиках – одном солдате и четырех гражданских.

NEWSru.com

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