Испания будет выплачивать по 400 евро мигрантам, которые вернутся в Мали

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Председатель правительства Испании Педро Санчес согласовал с премьер-министром Мали Сулейманом Бойбе Маигой новую программу по возвращению мигрантов, в рамках которой желающим добровольно вернуться на родину Испания будет выплачивать материальную помощь в размере 400 евро.

Финансирование этой программы будет происходить совместно с Международной организацией по миграции (МОМ), которая выделяет около 3,2 млн евро Испании на иммигрантские программы.

Предполагаются также отдельные предпринимательские субсидии в размере около 1000 евро. При этом подчеркивается, что возвращение не должно быть насильственным.

По официальным данным, на территории Испании проживает около 55 тысяч малийцев, что делает ее второй страной в Европе после Франции по размеру малийской общины.

azertag.az