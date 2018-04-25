Испанские семьи застряли в Украине с детьми от суррогатных матерей

🔊 Воспроизвести

По меньшей мере два десятка испанских семей не могут уехать из Украины с младенцами, которые были рождены с помощью суррогатного материнства, поскольку испанское консульство отказывается их регистрировать.

Консульство Испании в Киеве перестало оформлять документы на детей от суррогатных матерей с 5 июля, ссылаясь на новый закон о защите персональных данных, который вступил в силу на территории ЕС в мае.

Как сообщает El Confidencial, украинские агентства-посредники, специализирующиеся на услугах суррогатных матерей, уведомили испанских клиентов об изменениях, но всё же считалось, что эти меры временные.

Для предоставления ребёнку испанского гражданства необходимо подтверждение отцовства, которое ранее устанавливалось с помощью анализа ДНК. Два месяца назад в консульстве заявили, что больше не имеют права проводить эти процедуры.

Альтернативный вариант для таких семей – оформить украинское гражданство для младенца, сделать ему визу и после этого добиваться получения гражданства уже на территории Испании.

В прошлом декабре испанские власти официально предостерегли пары, которые собирались обратиться к суррогатным матерям в Украине, где эта практика легальна, в отличие от Испании.

Noticia.ru