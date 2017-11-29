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Из-за неисправности на клайпедской преобразовательной станции не действует смычка NordBalt

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Из-за неисправности на клайпедской преобразовательной станции с утра среды не действует электроэнергетическая смычка между Литвой и Швецией NordBalt, сообщила электропередающая компания Litgrid.

По словам представителя предприятия Гедрюса Карсокаса, смычка не действует с 6.10. Планируется, что смычка снова заработает 3 декабря.

Последний раз смычка NordBalt не работала из-за неисправности кабеля 16-24 ноября.

В середине следующего года планируется заменить находящиеся на суше втулки смычки.

Соединивший Швецию и Литву кабель мощностью 700 мегаватт и стоимостью 550 млн. евро шведская компания ABB протянула в конце 2015 года.

BNS

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