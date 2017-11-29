Из-за неисправности на клайпедской преобразовательной станции с утра среды не действует электроэнергетическая смычка между Литвой и Швецией NordBalt, сообщила электропередающая компания Litgrid.
По словам представителя предприятия Гедрюса Карсокаса, смычка не действует с 6.10. Планируется, что смычка снова заработает 3 декабря.
Последний раз смычка NordBalt не работала из-за неисправности кабеля 16-24 ноября.
В середине следующего года планируется заменить находящиеся на суше втулки смычки.
Соединивший Швецию и Литву кабель мощностью 700 мегаватт и стоимостью 550 млн. евро шведская компания ABB протянула в конце 2015 года.
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