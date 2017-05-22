Из-за снижения потребления и выработки цена на электроэнергию в Литве снизилась на 7%

Из-за снижения потребления электроэнергии и ее выработки цена на нее на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой неделей снизилась на 7%.

“Теплоэлектростанции стран Балтии выработали на 17% меньше электроэнергии, а ветроэлектростанции – на одну четверть меньше. С приближением лета иссякают и гидроресурсы Латвии: по сравнению с предыдущей неделей на гидроэлектростанциях выработано на одну четверть меньше электроэнергии. (…) В Литве гидроэлектростанции выработали электроэнергии на одну пятую меньше, а ветроэлектростанции – на 36% меньше”, – сообщила компания Litgrid.

На бирже электроэнергии Nord Pool в Литве цена на электроэнергию на прошлой неделе составляла 30,9 евро за мегаватт-час.

В Литву импортировано 85% потребленной электроэнергии: 43% – из Латвии, Эстонии и Финляндии, 46% – из Швеции, а 12% – из третьих стран. Как говорится в сообщении, в Швеции снизилась цена на электричество и его экспорт в Литву вырос в 2,5 раза. С 13 мая находится на ремонте первый блок Калининградской теплоэлектростанции, поэтому импорт в Литву сократился в несколько раз.

BNS

Метки: Литва, статистика, электроэнергия