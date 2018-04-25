Из-за засухи в этом году в Литве урожай зерновых будет на 13% меньше

🔊 Воспроизвести

Из-за затянувшейся засухи в Литве в этом году планируется намолотить 5,5 млн тонн зерновых — на 13% меньше, чем в прошлом году, когда было намолочено рекордно много зерновых и рапса — 6,3 млн тонн, сообщил Минсельхоз.

Как сообщается, подсчитано, что через пять лет благодаря улучшению техники в Литве предполагается намолачивать в среднем по 8 млн тонн зерна.

Председатель Литовской ассоциации зерноводов Аушрис Мацияускас в середине июня говорил, что урожай зерновых будет процентов на 30 меньше, кроме того, их качество будет хуже — зерно мельче и не годится для выпечки хлеба.

Литва экспортирует около двух третей своего зерна более чем в 70 стран.

BNS