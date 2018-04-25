Из-за засухи в Литве прогнозируется плохой урожай овощей и зерновых

Из-за засухи в Литве прогнозируется плохой урожай зерновых и овощей.

Председатель Литовской ассоциации зерноводов Аушрис Мацияускас говорит, что урожай зерновых будет процентов на 30% меньше, кроме того, их качество будет хуже — зерновые мельче и не годятся на хлеб.

«С качеством точно будут проблемы и вообще это количество зерновых будет заметно меньше. На сегодняшний день мы подсчитали, что как минимум 30% урожая уже потеряно», — сказал А. Мацияускас.

По его словам, посевы зерновых повреждены по всей Литвы, а реальные последствия засухи для урожая будут видны во время жатвы.

Председатель правления Литовской ассоциации овощеводов Дайва Шатейкене говорит, что засуха повредила и овощам, а качество урожая будет хуже, чем в прошлом году.

«Ничего хорошего. Многое не взошло или взошло плохо, если говорить об овощеводах — о тех, кто выращивает морковь, лук. Если плохо взошло, то качество будет другим, но если осенью будут дожди, то урожай будет», — сказала Д.Шатейкене.

По данным Департамента статистики, в прошлом году урожай зерновых был 5,781 млн тонн (на 0,4% больше, чем в позапрошлом году), а урожай овощей — 195,2 тыс. тонн (на 17,4% меньше).

BNS