Из жизни белорусской науки

Национальная академия наук Беларуси выбрала новых членов интеллектуальной элиты — 5 академиков и 22 члена–корреспондента. 113 ученых претендовали на вакансии, а победили лучшие — светила в своей области, профессионалы, имеющие и свои научные школы, и внедренные разработки, и мировой авторитет.

За заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии, доктора медицинских наук, профессора Александра Белецкого, выдающегося травматолога–ортопеда, проголосовали 70 ученых — абсолютное большинство! Этот своеобразный рекорд Александр Валентинович объясняет просто: о результатах работы центра сегодня много говорят и в стране, и за ее пределами — здесь ставят на ноги в, казалось бы, безнадежных ситуациях.

Заслуженные поздравления принимает и доктор медицинских наук, профессор Владимир Кульчицкий, отдавший науке и, в частности, исследованию всех гаек и винтиков такой сложной системы, как человеческий мозг, большую часть жизни. И тоже смотрит только в будущее. Ведь, наверное, именно сейчас нейрофизиологи вплотную приблизились к разгадке тайны этого уникального механизма. В ближайшие лет 10 ученых ждут важные открытия, и Владимир Адамович уверен — свой вклад в это способны внести и белорусские исследователи.

— Последнее время с нейрофизиологией ассоциируется множество важнейших задач: это и создание искусственного интеллекта, и построение компьютерной модели работы мозга. Со временем сложнейшие устройства будут работать на основе того, что создала сама природа в процессе эволюции. Наука, которой я занимаюсь, решает и прикладные задачи: например, ученые ищут новые способы профилактики и лечения болезней Паркинсона, Альцгеймера, Пика. Для чего в стране, как и во всем мире, активно внедряются технологии с использованием стволовых клеток. К слову, работа в связке с исследователями из разных ведомств и из других стран для нас дело обычное.

Инна КАБЫШЕВА.

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Беларусь