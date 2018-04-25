Изменения в графике движения поездов

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В Литве движение поездов от станции Палямонас до Каунасского железнодорожного вокзала будет временно закрыто из-за строительства магистрали Rail Baltica, сообщает пресс-служба Министерства транспорта. В связи с этим изменится график движения поездов Вильнюс — Каунас.

Ограничения вступят в силу уже в мае, а самые важные проектные работы стартуют этим летом. На данном этапе строительства будет реконструировано около 15 километров железнодорожных путей.

«В настоящее время строится временная станция в Палямонасе, оборудуется инфраструктура, для обеспечения удобных поездок согласовывается расписание движения поездов и общественного транспорта в Каунасе, а для поездов с наибольшим количеством пассажиров организуются автобусные рейсы от Палямонаса до центра Каунаса и обратно», — говорится в сообщении.

Rail Baltica — это проект строительства европейской железной дороги, которая соединит страны Балтии и Западную Европу. Магистраль пройдет через пять городов: Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Также к проекту планирует присоединиться Финляндия.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ