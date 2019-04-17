Изменятся условия для водителей такси

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Правительство Литвы одобрило предложение Минтранса о внесении поправок в Транспортный кодекс.

Изменения коснутся водителей легковых автомобилей, которые предоставляют услуги подвоза за оплату, в том числе такси. Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис подчеркнул, что предлагаемые поправки должны положительно повлиять на развитие пассажирских перевозок и обеспечить условия для честной конкуренции.

«При перевозке пассажиров согласованная цена до оформления заказа не может измениться во время поездки. Цель состоит в том, чтобы отличить услуги такси легковых автомобилей от услуг пассажирских легковых автомобилей и избежать возможного мошеннического использования, когда хотят воспользоваться службой такси, а прибывает частный перевозчик», — сообщает пресс-служба правительства.

Также водителям будет выдано разрешение на эксплуатацию соответствующего транспортного средства — автомобиля или легкового такси.

При этом все машины, используемые в качестве такси, должны быть вместимостью не более девяти мест.

Ожидается, что осуществлять услуги подвоза за оплату смогут водители, имеющие стаж не менее двух лет. Эти меры предприняты для того, чтобы обеспечить качество обслуживания и безопасность пассажиров.

Согласно законопроекту, с 2020 года разрешения на осуществление пассажирских перевозок и услуг такси будет выдавать Управление безопасности транспорта Литвы при Министерстве транспорта и коммуникаций.

В дальнейшем поправки должен одобрить Сейм.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ