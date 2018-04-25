Изнанка выборов

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2019 год – год выборов в Литве: муниципальные выборы пройдут 3 марта, президентские выборы — 12 мая, а депутатов Европарламента — 26 мая. Известный литовский социолог, доктор социальных наук Владас Гайдис (руководимая им компания Vilmorus специализируется на изучении общественного мнения в Литве уже почти четверть века) занимается социологическими исследованиями с 1989 г. О предвыборных настроениях электората — в интервью «ЛК» руководителя компании Vilmorus, социолога Владаса Гайдиса.

— Почти 30 лет вы анализируете приоритеты избирателей. Каково настроение общества в преддверии нынешних выборов?

— В целом, прошедший год был относительно неплохим по экономическим показателям и это сказалось на настроении в обществе. В минувший предвыборный марафон ситуация была более сложной.

По данным проводимых опросов, достаточно высок уровень доверия к учреждениям. Самый высокий уровень доверия у служб спасения, пожарных. 90 проц. опрошенных жителей доверяли им. Причина столь высокого уровня оценки в том, что помимо достаточно профессионального выполнения своих обязанностей, за ними нет скандалов, шлейфа коррупции.

Следующая по уровню доверия – полиция. Когда-то лет 25 тому назад к полиции было очень низкое доверие, причем такие тенденции были не только в Литве, но и во многих восточноевропейских странах. На Западе наоборот — очень высокое доверие к полиции. По данным последних опросов, и у нас в Литве по уровню доверия к полиции приближаемся к западным показателям. За прошлый год уровень доверия к полиции достиг рекордных 66 проц., причем относительно мало опрошенных не доверяют – лишь 9 проц.

Доверие свыше 50 проц. — к охране края, костелу, президенту. Есть учреждения, где уровень доверия очень низкий. Достаточно низкий уровень доверия у партий. Это, кстати, характерно для многих стран: дескать, партии обещают, но реальных дел нет.

Электорат зачастую выражает недоверие к парламенту. Это типично для многих стран, к примеру, стран Южной Европы, Израиля. В то время как традиционно в Скандинавских странах отмечен очень высокий уровень доверия к парламенту. За последние лет пять фиксируется негативный баланс по уровню доверия к правительству Литвы.

В целом тенденции по уровню доверия к различным учреждениям остаются прежними на протяжении ряда лет. Только к сфере образования уровень доверия за прошлый год снизился и оказался самым низким за 25 лет.

— А каковы рейтинги конкретных политиков?

— Наибольшим доверием пользуется президент Даля Грибаускайте, положительно ее оценивают все электораты, как консерваторы, так и социал-демократы. 51 процент опрошенных оценивают ее положительно, 25 проц. негативно. По балансу позитивных и негативных оценок в настоящее время лидирующие позиции занимает мэр города Каунаса Висвальдас Матийошайтис. У него очень мало негативных оценок. По данным декабря прошлого года, лидирующие позиции по положительным показателям занимают Даля Грибаускайте, Висвальдас Матийошайтис, Линас Линкявичюс, Викторас Пранцкетис, министр транспорта Рокас Масюлис.

Рейтинг премьер-министра снизился за время забастовок педагогов, его популярность падает, теперь 37 проц. оценивают его положительно, 40 проц. – негативно.

— Как оценивают кандидатов в президенты?

— Интерес к нынешним выборам в Литве был замечен еще осенью 2017 года, в прошлом году также был активный интерес. Но в последние месяцы появилась какая-то пауза. До сих пор не ясен определенный список кандидатов на пост кандидатов в президенты, поэтому даже есть сложности по составлению опросной анкеты. Мы задаем опрашиваемым так называемый «открытый» вопрос: «Кто, по вашему мнению, мог бы стать самым лучшим кандидатом на пост президента?»

Отвечая на такой вопрос, люди могут называть десятки разных фамилий. По опросам, на первом месте – Гитанас Науседа, его рейтинг стабилен в течение года. Вторая позиция — у Ингриды Шимоните. В рейтинге этого кандидата был замечен резкий скачок, после того, как проводились выборы кандидата на пост президента в партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы.

Замечено, что у избирателей пропадает интерес к тем потенциальным кандидатам, которые колеблются и не объявляют своего окончательного решения по поводу участия в выборах.

Характерная особенность нынешнего предвыборного цикла в том, что выборы в местные советы более интересны, эмоциональны, чем президентские выборы. Идут бурные дебаты в связи с выборами мэра Вильнюса. В Каунасе также появился сильный мэр, который, по сути, изменил имидж города, утвердил его статус.

— Какими качествами, по мнению электората, должны обладать кандидаты в президенты?

— Прежде всего, отмечу, что в Литве на предстоящих выборах не придется решать какую-то глобальную проблему (к примеру, вступление в ЕС). Поэтому и накал предвыборных страстей не столь высок.

Зачастую избиратели оценивают кандидата по мерке: свой – не свой. Электорат можно условно разделить на два типа избирателей. Одна часть электората довольно успешно устроена в жизни, имеет образование, хорошую квалификацию. Это, в основном, жители больших городов, молодые люди, имеющие перспективу.

Вторая группа – менее квалифицированные, их технологический поезд уже ушел, им непривычно пользоваться современными средствами коммуникации. Особенно тревожно людям предпенсионного возраста, которые опасаются потерять работу, живущим в регионах. Эта категория граждан очень критично смотрела и на вступление Литвы в ЕС. Но им тоже нужен свой кандидат, который понимал бы их, знал бы об их проблемах. На сегодняшний день такой кандидат — Саулюс Сквярнялис. Бытует мнение, что, дескать, его политическая элита недолюбливает, значит, «наш человек». На другом полюсе – Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа.

— Чем отличаются электораты этих двух кандидатов?

— Электорат Шимоните более моложавый, идеологически связанный с либералами. За Науседу голосуют не только сторонники партии консерваторов, но и социал-демократы, люди более пожилого возраста.

Видимо, когда на выборах не нужно принимать судьбоносного решения, тогда и накал предвыборных страстей не столь высок. Замечен более значительный интерес к выборам в местные органы власти, на которых кандидаты, к примеру, обсуждают возможность введения бесплатного общественного транспорта или какие-то другие радикальные вопросы местного уровня.

— Есть ли разочарование выборами у людей, не дождавшихся выполнения предвыборных обещаний политиков?

— Сегодня этого незаметно. Были такие времена, когда было разочарование, даже злоба. В таких случаях выбирали протестного кандидата. В 2002 году на протестных настроениях даже отдали предпочтение юмористу. В нынешней предвыборной кампании этого нет: то ли нет талантливых шутов, то ли ситуация не столь напряженная.

— Какие качества кандидата влияют на выбор избирателя?

— Отвечая на подобные вопросы, опрашиваемые на первое место ставят честность и другие синонимы этого слова. Есть такой американский критерий понятия честности при оценке кандидата, купил ли бы ты у него с рук поддержанный автомобиль? Избиратели обращают внимание на честность кандидата в политике, в быту.

Другие личностные качества, как правило, одновременно имеют противоположный оттенок: например, энергичный человек, но в то же время избиратели хотели бы, чтобы он был стабильным, сдержанным.

Конечно, кандидат на главный пост в государстве должен быть харизматичным человеком. Он должен сделать по жизни что-то большее, чем выиграть на выборах. Так, Альгирдас Бразаускас – хозяйственник, построил электростанцию, не чурался любой работы – не только на руководящих постах, но и выполнял обычную крестьянскую работу, умел пахать. Валдас Адамкус – известный американский эколог. Даля Грибаускайте обладала «черным» поясом по карате, что нехарактерно для обычной женщины, значит о ней создалось мнение, что умеет держать удар

— Влияет ли карьера кандидата на выбор избирателя?

— Некоторое время тому назад можно было бы сказать, что влияет. Но мнения поменялись после того, как выбрали Далю Грибаускайте, у которой за плечами партийная школа, другие непопулярные для избирателя стереотипы в биографии, например, несемейного человека. Кроме того, считалось, что в Литве мало шансов на победу в борьбе за высший пост у женщины.

Но у Дали Грибаускайте был и остается очень выигрышный имидж независимого человека. Она не имеет ни детей, ни родственников, ни друзей, она — человек, свободный от обязательств кому-либо. Независимость и свобода кандидата играют очень большую роль. Электорат склонен поддержать кандидата, который, как монах, посвящает себя служению государству, народу.

— В чем особенность нынешних выборов в местные органы власти?

— На выборах в местные органы власти участвует небольшое количество избирателей, особенно в регионах, поэтому здесь могут быть совершенно неожиданные варианты. Например, могут выбрать кандидата, отец которого был хорошим хирургом или учителем, пользующимся репутацией в этом регионе. Может быть избран кандидат, который что-то активно строил или наоборот разрушал.

Вильнюс имеет свои электоральные особенности. Как-то в последнее время на нем лежит тень неудачливости: гора рушится или намечаются какие-то проекты, но сразу же находятся несколько десятков людей, противостоящих их выполнению. Тот же мэр Матийошайтис в Каунасе подобный проект может осуществить за месяц.

— Насколько электорат помнит скандалы, непопулярные решения, принятые когда-то нынешними кандидатами?

— Достаточно сложный вопрос. Один момент для меня очевиден, люди не прощают таких решений, благодаря которым кандидат на должность или руководитель для себя что-то «прихватил» (например, «золотые» ложки или повысил зарплату). Так, например, Конституционный суд повысил себе зарплату и сразу упал рейтинг доверия к нему.

В свое время из-за одного события, произошедшего несколько лет тому назад, упал рейтинг костела, причем до сих пор он не восстановился. Когда умер Альгирдас Бразаускас, так и не было принято решение провести прощание в Кафедральном соборе. А он был любимцем электората. После этого на десять пунктов снизилось доверие к костелу и до сих пор не восстановилось.

— Вы как-то заметили, что каждые восемь лет меняются партии у руля власти. В чем особенность нынешней палитры политических партий?

— В течение прошлого года на вершине рейтингов были партия консерваторов и партия Союз крестьян и зеленых. Если бы, к примеру, пришлось иностранцу представить партии в Литве, то эти две партии имеют свою историю, определенные позиции. О всех других даже трудно объяснить рядовому избирателю, чего они хотят. Те же социал-демократы, популярное в Европе движение, в Литве оказались подвержены внутренним конфликтам, сейчас трудно понять, почему они разделились, по каким идейным соображениям, кто руководители. Теперь социал-демократы на литовской политической арене представлены, если судить по рейтингам двумя слабыми партиями.

Предстоящие выборы, надеюсь, очистят политическую сцену. Слабые политики покинут политическую арену. В результате жесткой политической борьбы самые сильные выйдут на первый план.

— Насколько электорат верен своим партиям?

— Пожалуй, две партии обладают устойчивой верностью своих избирателей: партия Союз Отечества — Христианские демократы и Избирательная акция поляков Литвы.

Избиратели, отдающие предпочтения другим партиям, нередко склонны изменить свой выбор на пути к избирательному участку.

— Как голосуют национальные меньшинства?

— Можно определенно сказать, что в числе их приоритетов нет партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы. В свое время предпочтения отдавали социал-демократам. Но эта партия претерпела изменения. Хотя избиратели – представители национальных меньшинств, проживающих в Литве, довольно инертный электорат и могут попросту не знать о нюансах политических приоритетов партий и голосовать по традиции.

Заметил такую тенденцию, что голосующие в одном и том же избирательном пункте, но по отдельным избирательным участкам выбирают совершенно противоположных кандидатов. Так, к примеру, живущие на окраине Вильнюса в коттеджах голосуют за партию Союз Отечества — Христианские демократы, а рядом старые многоквартирные дома обанкротившегося деревообрабатывающего предприятия, где много безработных, получающих минимальные зарплаты голосуют, к примеру, за Избирательную акцию поляков Литвы или партию труда. Как правило, последнюю категорию людей привлекает в названиях партий слово «труд».

— Как выглядит избирательная кампания в Литве в европейском контексте?

— У нас соблюдаются демократические традиции. Хочу отметить два позитивных момента. У нас с трудом избираются националисты, нетолерантные люди. Особенно сейчас для Европы это характерно, где к власти приходят радикально настроенные силы. Второй момент – нет агрессивных демонстраций с применением силы. Единственное в 2009 году во время протестных настроений произошли столкновения с демонстрантами.

— Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА