Израильская армия сбила две ракеты, запущенные из сектора Газа

Израиль в очередной раз за последние дни подвергся ракетному обстрелу. Израильские военные сбили системой ПРО две ракеты, запущенные вечером 13 декабря с территории сектора Газа. Информация о ранениях или причиненном ущербе не поступала.

Сирены системы раннего предупреждения о ракетных и минометных обстрелах прозвучали вечером в среду в городе Сдерот, а также в населенных пунктах региональных советов Шаар а-Негев, Сдот Негев, Хоф Ашкелон. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что системой ПРО “Железный купол” были сбиты две ракеты, запущенные из сектора Газы, передает NEWSru Israel.

Еще одна ракета упала на незастроенной местности в округе Эшколь. Однако сирены, предупреждающие об обстреле, там не звучали.

Нет данных о раненых или причиненном материальном ущербе в результате ракетного обстрела. Вместе с тем в Западном Негеве три человека получили медицинскую помощь: во время поиска укрытия от обстрела 30-летний мужчина упал и получил травму, еще двоих вывели из шокового состояния.

Израильская территория подвергается обстрелам из сектора Газа третий день подряд. Ранее в среду ЦАХАЛ нанес удар по военному лагерю палестинского движения “Хамас” в южной части сектора в ответ на ракетный обстрел Израиля.

Запуски ракет по Израилю из сектора Газа возобновились после почти трехмесячного перерыва – когда президент США Дональд Трамп 6 декабря признал Иерусалим столицей еврейского государства.

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