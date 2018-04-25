Кабмин Литвы выделил 21,5 млн евро, чтобы оборонные ассигнования достигли 2% ВВП

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В среду правительство Литвы решило выделить немногим более 21,5 млн евро министерству обороны с тем, чтобы в этом году оборонный бюджет страны достиг 2% внутреннего валового продукта (ВВП).

Благодаря выделению дополнительных средств, в этом году оборонные ассигнования Литвы составят около 894 млн евро.

В октябре сейм разрешил правительству позаимствовать средства на оборонные нужды с тем, чтобы Литва впервые преодолела рубеж этих ассигнований в 2% ВВП.

Это потребовалось потому, что в связи с прогнозами роста экономики Литвы в этом году оборонный бюджет в итоге, вопреки планам, составит 1,96% ВВП.

В следующем году правительство предлагает выделить на оборонные нужды 2,01% ВВП, а оборонные ассигнования вырастут до 948 млн евро.

BNS