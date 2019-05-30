Кабмин обратился в Конституционный суд по поводу финансирования LRT

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Литовское правительство в среду постановило обратиться в Конституционный суд (КС) по порядку финансирования литовской национальной теле-радиовещательной компании Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT).

У кабмина вызвало сомнения положение закона о том, что бюджет LRT автоматически рассчитывается по показателю доходов подоходного налога населения и акцизных сборов.

В подготовленном правительством проекте обращения говорится, что такой механизм «ограничивает полномочия правительства и сейма в планировании и утверждении государственного бюджета соответствующего года».

Нынешний порядок финансирования LRT действует с 2015 года. Его сторонники считают, что автоматический расчет бюджета предотвращает возможное давление со стороны политиков.

В этом году бюджет LRT составляет 41,6 млн евро – почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Кабинет министров также рассматривает возможность попросить КС разъяснить, не противоречит ли конституции другие специальные законы, предусматривающие финансирование прочих отдельных фондов или программ в виде предоплаты в других сферах.

Премьер Саулюс Сквярнялис на заседании сказал, что законы, связанные с финансированием надзора за дорогами, охраны окружающей среды и спорта, необоснованно ограничивают полномочия правительства самостоятельно составлять ежегодный государственный бюджет.

Обращение в КС подготовлено в свете подготовки к переговорам о госбюджете 2020 года.

BNS