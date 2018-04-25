Как получить компенсацию от авиакомпании

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«К сожалению, многие пассажиры отнимают у себя возможность на компенсацию, даже не подозревая об этом», – говорит руководитель предприятия по востребованию компенсаций за полеты Skycop Марюс Стонкус. В соответствии с Регламентом Европейского совета № 261/2004, пассажир вправе получить плату за ущерб, если в прерывании рейса виновата авиакомпания и рейс был отложен более чем на три часа.

М. Стонкус приводит три ситуации, когда следовало бы трезво подумать и учесть, что беспечное поведение может впоследствии привести к утрате возможности получить компенсацию.

Слишком поздняя регистрация

Наиболее надежный способ избежать в очень длинной очереди регистрацию, это зарегистрироваться на рейс парой нажатий клавиш у себя дома в своем компьютере. К сожалению, есть авиакомпании и аэропорты, где вы все же должны регистрироваться на рейс на месте, и тогда важно прибыть в аэропорт вовремя. Слишком поздняя регистрация может означать, что автоматическая система авиакомпании посчитает вас вовсе не пришедшим на рейс. Если же вы на самом деле опоздали на рейс или вас не пустили на воздушное судно, то отметка поздней регистрации может означать, что авиакомпания не обязана компенсировать более длительное время ожидания или возвращать деньги за билет.

«На рейс следовало бы зарегистрироваться, по меньшей мере, за 45 минут до вылета, поэтому в аэропорт можно было приехать на несколько часов раньше, чтобы найти правильные терминалы и очереди», – рекомендует М. Стонкус.

Вы опаздываете на стыковочный рейс

Если вы должны пересаживаться с одного самолета на другой и опаздываете на стыковой рейс, то ваши права зависят помимо прочего также от того, как был забронирован рейс. Если вы купили все рейсы вместе и у одной авиакомпании и из-за задержки первого рейса не успели на следующие, то вы имеете полное право на компенсацию. Если вы забронировали рейсы отдельно в нескольких разных фирмах, то вы можете все же смело потребовать у первой авиакомпании деньги за билеты на те рейсы, на которые вы не успели из-за задержавшегося рейса.

Но если вы опоздали на стыковой рейс, поскольку сами слишком долго ходили по магазинам в аэропорту или не нашли нужный выход, то компенсации за ущерб вы, к сожалению, не получите. При бронировании стыковочных рейсов стоит также учитывать то, что на крупных узловых аэропортах переход между терминалами может занять более полутора часов.

Купон вместо компенсации

Если рейс задерживается на слишком долгое время или по вине авиакомпании вы опаздываете на следующий рейс, то авиакомпании за ваши переживания могут предложить вам под расписку купон, который вы можете позднее использовать для бронирования рейсов того же перевозчика. Однако коммерчески выгодный для фирмы способ не всегда может быть лучшим решением для пассажира. «Стоит быть осторожным, чтобы с беспечно поставленной подписью не попрощаться со своими правами», – подчеркивает руководитель Skycop.

В Регламенте Европейского Совета № 261/2004, который регулирует права пассажиров, сказано, что компенсацию следует выплатить «наличными деньгами, банковским переводом, банковским чеком или по согласию пассажира также выдать в виде купона на рейс или иную услугу». Если для смягчения первоначального разочарования купон на рейс кажется хорошей платой, то вскоре настроение может омрачить его короткий срок действия или возможность путешествовать только одной авиакомпанией. Но поскольку получение купона требуется всегда подтверждать подписью, то у пассажира позднее не будет возможности отказаться от своего согласия и вместо купона с ограниченными условиями потребовать денежного возмещения. Сразу при выявлении неприятностей, соглашаясь с денежной оплатой ущерба, позднее вы можете использовать полученную компенсацию в точности по своему усмотрению и, например, находясь в поездке, позволить себе даже более роскошный отель или богатый ужин.

Стоит также помнить, что компенсация едой, напитками и ночлегом – это не то же самое, что плата за ущерб, получаемая из-за задержки или отмены рейса. За любое ожидание, продолжительностью более трех часов, авиакомпания должна предложить бесплатно еду и напитки, а в случае ожидания ночью фирма должна организовать номер в отеле вместе с транспортом в аэропорт.

Информация «ЛК»