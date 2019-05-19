Как сдать на права

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Вы не можете долгое время сдать экзамены, чтобы получить водительское удостоверение? Вы слишком нервничаете и переживаете перед экзаменами? Наши советы помогут вам обрести уверенность в своих силах и сдать экзамены ПДД и вождение с первого раза. Для многих из нас самым сложным во время сдачи экзаменов был теоретический классификационный экзамен. Любой новичок, который окончил автошколу и пришел на экзамены, сильно нервничает во время процесса, поскольку опасается, что ему не хватит времени и что он допустит ошибки.

Планируйте свое время

Советуем вам пройти полное обучение в автошколе. Не торопите события. Лучше изучите углубленный курс в автошколе. Не надо форсировать события. Помните, что многие навыки вождения развиваются в результате опыта. Поэтому чем больше часов вы оплатите за вождение с инструктором, тем лучше. Но, естественно, в пределах разумного, поскольку слишком много уроков вождения влетят вам в огромную сумму.

Пообщайтесь с автоинструктором, договорившись с ним, чтобы он сообщил, когда вы будете готовы для прохождения экзамена. Многие инструкторы стараются провести со своим учеником как можно больше уроков, чтобы заработать больше денег. Но имейте в виду, что экономить на уроках вождения также не стоит, поскольку недостаточность часов вождения может привести к провалу экзамена. Каждый из нас обучается по-разному. Кому-то будет достаточно 5-7 уроков вождения, а кому-то может не хватить и 40 уроков.

Поэтому важно найти общий язык с инструктором, от которого вы узнаете, что в состоянии сдать экзамен. Но помните, если вы успешно сдадите экзамены, все равно должны постоянно практиковаться для улучшения навыков вождения.

Бюджет

Если вы решили получить водительское удостоверение, должны быть готовы к существенным тратам. Вы должны сопоставить все свои возможности с расходами, связанными с обучением в автошколе и сдачей экзаменов. Если у вас не хватает финансовых средств на весь срок обучения, то не советуем вам и начинать обучение в автошколе.

Лучше накопите необходимую сумму. Ведь в случае нехватки денег вы в процессе обучения будете экономить, что скажется на количестве оплаченных часов вождения. Если вы думаете, что вам хватит базового количества часов вождения, которые включены в стандартную стоимость обучения в автошколе, то имейте в виду, что в 90 процентов случаев ученикам не хватает этих самых часов.

Рекомендуем закладывать на весь процесс обучения на 35-40 процентов больше денежных средств, чем стоимость базового курса.

Регулярность посещения занятий

Если у вас есть возможность регулярно посещать уроки в автошколе, то не пропускайте занятия ни в коем случае. Также помните, что для нормального закрепления опыта вождения необходимо минимум проезжать на машине 2 часа в неделю.

Это поможет успешно прогрессировать в умении водить автомобиль. Старайтесь заниматься у одного инструктора, поскольку каждый учитель имеет свою методику обучения, которая может не вписываться в методы преподавания другого специалиста. Чем больше вы будете учиться вождению с одним инструктором, тем больше начнете доверять друг другу. Это очень важно, поскольку отсутствие доверительных отношений между учеником и учителем может привести к отрицательному результату.

Записывайте ваши успехи

Сохраняйте в себе мотивацию, отмечая и записывая все свои успехи и достижения. Заведите своеобразный дневник обучения, куда записывайте свои успехи и временные неудачи, чтобы ставить перед собой реальные цели. Некоторые автоинструкторы составляют учебные планы, которые постепенно каждый ученик последовательно выполняет. Если подобный план отсутствует, вы можете сделать его самостоятельно, указав в нем все этапы обучения (запуск двигателя, начало хода с места, переключение скоростей и т.д. и т.п.). Этот учебный план поможет смотреть на процесс обучения реалистично, осознавая свои победы и промахи.

Практика

После того как вы прошли определенное количество часов обучения вождению и почувствовали, что вполне можете обойтись без инструктора, то советуем вам попрактиковаться на специальной площадке самостоятельно, взяв с собой родственника или знакомого. Если у ваших знакомых или родственников есть автомобиль, то тогда вы можете воспользоваться им и вам не надо будет отдавать лишние деньги инструктору, чтобы закрепить свой навык. Ваша задача ездить как можно больше, чтобы набраться опыта. Помните, чем больше вы будете ездить, тем больше у вас будет уверенности в себе.

Будьте сосредоточенными в перерывах между занятиями

В те дни, когда вы свободны от теоретических и практических занятий в автошколе, советуем практиковаться в интернете. Даже если на данный момент вы прошли в автошколе не все правила дорожного движения, то все равно каждый день практикуйтесь в изучении билетов, обращая внимание на комментарии, в которых разъяснено, почему на тот или иной вопрос необходимо отвечать определенным образом. Практикуясь каждый день, вы повышаете шанс сдать экзамены с первого раза. Даже если процесс зубрежки идет у вас очень тяжело, то, отвечая онлайн на билеты ПДД каждый день, вы волей-неволей будете запоминать правильные ответы.

Выучив Правила дорожного движения, будете понимать, что может произойти на дороге, и правильно читать различные ситуации, которые могут возникать ежедневно на вашем пути.

Пройдите онлайн-тестирование накануне сдачи экзамена

Накануне сдачи теоретического экзамена пройдите онлайн-тестирование ПДД, чтобы быть уверенными в своих силах. Если на протяжении длительного времени успешно проходите билеты, то почти наверняка проблем со сдачей экзаменов у вас не будет. Но даже если вы считаете, что знаете ответы на все вопросы, то все равно советуем накануне экзаменов пройти онлайн-тестирование, чтобы быть уверенными на все сто процентов.

Практика на эстакаде и на площадке

Узнайте у инструктора все необходимые действия, которые вы должны будете пройти на площадке. Отработайте с ним эти действия до автоматизма. Вы можете также на автомобиле своих знакомых или родственников самостоятельно закрепить на специализированной площадке свои навыки.

Накануне практического экзамена вы должны пораньше лечь спать, чтобы выспаться и быть в хорошей форме. Советуем накануне закрепить свои навыки, на площадке повторив все действия.

На следующий день, когда вы сядете за руль экзаменационной машины, перед тем как тронетесь, мысленно повторите все действия, которые необходимо будет осуществить. Это позволит вам более уверенно пройти практический экзамен.

Сохраняйте спокойствие

Если вы ощутили напряжение и утратили спокойствие, почувствовав, что совершили ошибку на экзамене, то сделайте несколько глубоких вдохов. Старайтесь держать себя в руках. Некоторые ошибки — еще не конец. Подобный самоконтроль поможет сохранить самообладание. Помните, что если вы нервничаете, то почти наверняка действия будут не идеальными.

Если вы часто совершаете ошибки во время обучения с инструктором, то попытайтесь взять себя в руки или сделайте перерыв в обучении, поскольку в таком состоянии процесс будет не эффективным. Если инструктор просит вас выполнить какое-либо действие, но вы нервничаете и не понимаете, что от вас требуется, то попытайтесь успокоиться и попросите инструктора повторить.

Выучите Правила дорожного движения, соблюдайте их при вождении, сохраняйте спокойствие и не опускайте руки. И тогда заветное удостоверение станет вашим!

Вы получили водительское удостоверение

Как только вы успешно сдали экзамены и получили водительское удостоверение, не прекращайте обучения вождению. Обращаем внимание на то, что у человека, проехавшего примерно 6000-8000 километров, может появиться ложное чувство уверенности. Будьте осторожны. Подобное чувство возникает у всех новичков, которые начинают часто ездить на автомобиле. В этот момент трезво оцените свои навыки и реально осознайте, что опыта все-таки еще недостаточно, чтобы быть излишне самоуверенным. Удачи на дорогах!

Подготовлено по BNS и литовским СМИ