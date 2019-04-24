Какие изменения ожидают столицу

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В преддверии 700-летнего юбилея столицы Литвы, который мы будем праздновать в 2023 г., разрабатываются планы по развитию Вильнюса. Столица — амбициозно растущий город, у которого есть потенциал для совершенствования, считает главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис.

У Вильнюса есть все шансы, чтобы стать лидером региона, поскольку рядом с ним немного крупных городов. По сравнению с Латвией и Эстонией в столице живет пока небольшая часть населения страны, зато сюда приезжает молодежь из других городов и населенных пунктов. По словам главного архитектора, город еще может вырасти примерно на треть. 25-30% – столько не хватает Вильнюсу, чтобы догнать Западную Европу.

Старый город является объектом мирового культурного наследия. Для этой части города характерно наличие незавершенных кварталов. Сейчас ведется дискуссия о возобновлении застройки некоторых территорий Старого города, в которых здания были разрушены.

Науяместис – район, где в советские годы было много промышленных предприятий. Затем произошла конверсия, и бывшие заводские помещения превратились в бюро, лофты, на этих территориях начали возводить многоквартирные дома. Возможности Науяместиса неиссякаемы, считает главный архитектор. Подсчитано, что при рациональном использовании резервов свободных площадей вокруг Сянаместиса, в таких районах как Шнипишкес, Науяместис, потенциала для развития города хватит еще лет на десять.

Один из наиболее перспективных районов — Науяместис, где есть и парк, и река. В будущем эта территория могла бы стать привлекательным многофункциональным районом. Чтобы эффективнее использовать имеющуюся инфраструктуру, намечается уплотнять срединную часть города. Сделан проект пешеходного моста через Нерис к парку Вингис, что будет способствовать развитию этого района города.

Намечается реконструировать и привокзальный район, сделать его доступным и комфортным для жителей и гостей.

В последнее время много было сделано для улучшения сообщения в городе. Оборудовали южную и западную объездную дорогу. Сейчас нужно завершить Северную улицу и ул. Миколаса Летувиса, которые обеспечат сообщение между восточной и западной частью столицы, чтобы западная объездная дорога была доступна из разных точек города.

По словам Пакальниса, при планировании расширения города все связано с транспортом. Например, периферийные районы с центром связывают скорые автобусы. Чтобы расширить их сеть, нужно увеличивать концентрацию.

Необходимо сокращать использование личного транспорта в городе. Он нуждается в альтернативной транспортной системе. Между тем, строительство метро не является приоритетным направлением для литовской столицы, так как пока недостаточно потенциальных пассажиров.

Самоуправление определило десять общественных территорий, о развитии которых позаботится город, территории дворов планируется отдать жителям, чтобы они сами принимали решение о создании зеленых зон или оборудовании парковочных мест в своих дворах.

Сейчас в Вильнюсе на одного жителя приходится 26-27 кв. метров жилой площади, десять лет тому назад было 22 квадратных метра. Для сравнения: в Европе в среднем 35 кв. метров. Департамент развития города отмечает, что если будут сохранены нынешние темпы строительства, то уже через несколько лет столица Литвы достигнет европейского уровня.

По замыслу архитекторов, спальные районы должны превратиться в смешанные: там должны быть и торговые, и оздоровительные центры, а также предприятия сферы услуг. Целесообразно создавать и рабочие места. Существующую практику, когда жили в одних районах, а работали в других, нужно менять. Таким образом заодно будет решаться и проблема транспортных потоков в городе.

Вильнюс останется зеленым городом. 48% его территории — зеленые зоны, и они сохранятся. Для сравнения: примерно такое же количество зеленых насаждений в Вене, только там на той же площади живет в 3 раза больше людей. Мэрия планирует обустраивать в центре и других районах систему локальных зеленых участков.

Планируется также создать условия для обеспечения социальной инфраструктуры во вновь создаваемых кварталах.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt