Каналу “РТР-Планета” снова грозят санкции

Чуть больше месяца назад истек срок ограничений на ретрансляцию российского телеканала “РТР-Планета” в Литве, а комиссия по надзору за телепродукцией уже снова получила жалобу по поводу вероятного подстрекательства к войне в телепрограмме этого канала.

“Поступила жалоба, мы написали ответ, что возможны нарушения”, – сказал BNS председатель Литовской комиссии по радио и ТВ (ЛКРТВ) Эдмундас Вайтекунас.

Как утверждает ЛКРТВ, в жалобе содержится просьба дать оценку показанной 16 марта программе “Поединок. Программа Владимира Соловьева”, в которой депутат Госдумы Владимир Жириновский отрицает право бывших республик СССР на самостоятельность и независимость, а также обещает при помощи угроз силой восстановить границы бывшего Советского Союза.

Последний раз ретрансляция канала “РТР-Планета” из-за подстрекательства к войне, разжигания ненависти и межнациональной розни была запрещена на три месяца в ноябре прошлого года, срок санкции истек 21 февраля. Тогда нарушения тоже были зафиксированы в программе “Поединок”, в которой тоже выступал В. Жириновский.

“РТР-Планета” обжаловала это решение Еврокомиссии, однако последняя объявила, что оно не противоречило европейскому праву, потому что нескольким государствам, включая страны Балтии, угрожали оккупацией и войной. МИД России тогда назвал запрет на ретрансляцию телеканала “цензурированием информационного пространства”.

BNS

Метки: Литва, РТР-планета, санкции