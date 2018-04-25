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Канцелярия правительства намерена координировать создание имиджа Литвы за рубежом

Создание имиджа Литвы за рубежом будет координировать Отдел по вопросам имиджа Литвы Канцелярии правительства.

Об этом кабмин сообщил после заседания, посвященного стратегическим проектам.

Канцлер правительства Альгирдас Стончайтис говорит, что у Литвы до сих пор нет внятного послания о себе миру.

«Мы хвалим природу, достижения в областях инноваций, инженерии, биотехнологий, говорим о скорости общественного Интернета, однако единой коммуникационной системы нет», — сказал канцлер для пресс-релиза.

Как сообщает правительство, создание своего бренда Литва начала в 2006 году, однако эта работа не увенчалась успехом, а в 2009 году, когда начался кризис, она вообще была прекращена.

Канцлер обещает, что координирование поможет избежать дублирования видов деятельности, будет побуждать ведомства к сотрудничеству и поиску возможностей объединения видов деятельности.

В Отделе по вопросам имиджа Литвы Канцелярии правительства работает четыре специалиста.

BNS

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