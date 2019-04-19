Кандидаты в президенты Литвы назвали угрозы нацбезопасности

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Социальное отчуждение, эмиграция, нехватка веры в себя и свою страну, коррупция – эти и другие угрозы национальной безопасности назвали в четверг кандидаты в президенты Литвы на дебатах, организованных общественной теле-радиовещательной компанией LRT и Главной избирательной комиссией (ГИК).

Кандидат консерваторов, член сейма и экс-министр финансов Ингрида Шимоните среди возможных внешних угроз Литве назвала Россию, но отметила, что есть и другие риски.

«У нас есть совершенно ясные внешние угрозы, и здесь мы можем говорить об угрозе той же России, физической угрозе, я имею в виду для нас как государства, как территории. Но также есть и угрозы, связанные с так называемыми мягкими процессами, скажем, неуправляемой миграцией или угрозой распространения терроризма. Различные гибридные угрозы, которые сейчас часто балансируют на рубеже традиционной войны», – сказала И. Шимоните.

Кандидат правящих «аграриев», премьер-министр Саулюс Сквярнялис упоминал внешние риски, кибернетическую безопасность, гибридные угрозы и коррупцию.

«Также деятельность разведок враждебных зарубежных государств, шпионаж, попытки воздействовать на определенных наших должностных лиц, получить информацию. Кибернетические атаки, коррупция — одна из таких угроз. (…) Социально уязвимые люди начинают не доверять своему государству, думать, что кто-то где-то жил или живет лучше, поэтому пришедший извне «спасатель» может помочь справиться, привести это в порядок», – сказал С. Сквярнялис.

Руководитель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, европарламентарий Вальдемар Томашевский акцентировал демографические, ценностные проблемы страны.

Социал-демократ, еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис убежден, что в Литве, прежде всего, необходимо обеспечить социальную справедливость, не превращая страну в «полигон военных конфликтов».

Экономист Гитанас Науседа призвал обратить внимание на вовлеченность людей и повышение их бдительности, на социальное отчуждение. Член сейма Миндаугас Пуйдокас в качестве угроз назвал эмиграцию, политическую коррупцию, бедность.

Философ Арвидас Юозайтис отметил, что важно сохранять литовский язык. По его словам, история свидетельствует о том, что Литовское государство потерпело крах, когда лишилось литовского языка как основы государственности.

Член сейма Наглис Путейкис критиковал, слишком большое, по его мнению, потакание Германии и Франции в вопросах военной безопасности. По его словам, никто не требует от Литвы выделять на оборону более 2% внутреннего валового продукта.

Европарламентарий Валянтинас Мазуронис в основном акцентировал внутренние угрозы.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.

BNS