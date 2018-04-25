Каталония возобновит кампанию за независимость

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korrespondent.net

Власти региона намерены отказаться от предложения правительства Испании провести референдум относительно большей автономии.

Лидер правительства Каталонии Ким Торра возобновит кампанию по отделению региона от Испании. Об этом сообщает Reuters во вторник, 4 сентября.

В издании отмечают, что Торра обнародует свою дорожную карту по отделению Каталонии на лекции под названием «Наш момент». Собеседник агентства в каталонском правительстве сообщил, что Торра сегодня озвучит требование относительно проведения нового референдума о независимости Каталонии.

«Я доведу это дело до конца. Я готов зайти настолько далеко, насколько будет просить каталонский парламент», — сказал Торра в телеинтервью.

Его лекция состоится за неделю до Каталонского национального дня — «Диады», во время которого на улицы традиционно выходят сотни тысяч сторонников независимости. Торра призывал к массовости этого года, чтобы показать продолжающуюся поддержку каталонского отделения.

Отметим, накануне глава правительства Испании Педро Санчес предложил провести референдум по вопросу о большей автономии для Каталонии. Однако, он исключил возможность голосования за независимость.

Как сообщалось, месяц назад новое правительство Испании впервые за последние семь лет провело переговоры с региональными властями Каталонии.