Киев готовит пакет разноплановых санкций

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Власти готовят новый пакет санкций, в том числе против украинских компаний, которые сотрудничают с Россией.

Украина введет санкции в отношении лиц, причастных к проведению «выборов» на территории Донбасса, а также украинских компаний, которые сотрудничают с Россией. Об этом он в четверг, 15 ноября, заявил глава СНБО Александр Турчинов, сообщает 112 Украина.

«Хочу сказать, сейчас готовится новый пакет санкций СНБО. Готовят предложения Кабинет министров, СБУ, Верховная Рада внесет свои предложения. Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых «выборов» на оккупированной территории, и против широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом либо усиливают безопасность и оборону РФ», — сказал Турчинов.

По его словам, в новый список могут войти отдельные представители европейских стран, которые принимали участие в «выборах» якобы в качестве «наблюдателей».

korrespondent.net

Автор: U.S. Department of State — https://www.flickr.com/photos/statephotos/13309807624/, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32485122