Киев возмутился высказыванием премьер-министра Венгрии о возможной российской гегемонии над Украиной

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Киев выразил протест в связи с пренебрежительными, по мнению украинских властей, высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее тот заявил, что возможно установление российской гегемонии над Украиной.

В украинском Министерстве иностранных дел (МИД) 31 июля выразили решительный протест временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу, сообщается на сайте ведомства 2 августа.

В Киеве подчеркнули, что Будапешт должен прекратить действия, негативно влияющие на двусторонние отношения стран. Заявления венгерского премьера относительно евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины недопустимы и диссонируют с политикой Евросоюза, а также в значительной степени отражают российскую позицию, отметили в украинском МИД.

Виктор Орбан 28 июля в ходе выступления перед своими сторонниками в румынском городе Бэиле-Тушнад заявил, что не видит Украину членом НАТО, несмотря на ее стремление сблизиться с Западом, напоминает DW . Шансы Украины стать членом Евросоюза, по его словам, также почти равны нулю.

Кроме того, возможность того, что Россия вновь установит гегемонию над Украиной, не является нереальной, отметил венгерский премьер. По его мнению, Евросоюзу стоит прекратить свою «примитивную политику» в отношении Кремля и отменить санкции, наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма.

Виктор Орбан известен своими дружескими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Венгрия, являясь членом НАТО и ЕС, блокирует шаги Украины, направленные на сближение с этими организациями.

NEWSru.com