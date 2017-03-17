Клайпедский порт по контейнерным погрузкам в этом году все еще отстает от Рижского

Клайпедский порт по объемам контейнерных погрузок в этом году все еще отстает от Рижского порта.

За первые два месяца в Клайпедском порту отгружено 71,7 тыс. условных контейнеров (TEU) – на 12,5% больше, чем в январе-феврале 2016 года, когда было отгружено 63,8 тыс. TEU, сообщила дирекция порта.

В Рижском порту объемы погрузок TEU за год выросли на 18,2% до 72,4 тыс., в Таллинском порту – на 20,7% до 37,1 тыс., в Лиепайском порту – на 42,5% до 510 единиц.

В 2016 году Клайпедский порт отгрузил в общей сложности 443,3 тыс. TEU – на 12,9% больше, чем в 2015 году (392,7 тыс. TEU).

BNS

Метки: TEU, Клайпедский порт, Литва