КНБО сейма Литвы выясняет, чьим решением при модернизации железных дорог внедрена русская система

Приступивший к расследованию относительно вероятно незаконного влияния на решения государственных органов Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы выяснит, по чьему решению при модернизации государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) была внедрена российская системы безопасности КЛУБ-У.

“Один из эпизодов очень конкретный, на предприятии Lietuvos gelezinkeliai несколько последних лет происходили процессы, а конкретно – определенная технологическая система, система КЛУБ-У, которая, по нашему мнению, может представлять угрозу для национальной безопасности, которая связана с российском военной промышленностью”, – сказал журналистам после закрытого заседания КНБО в среду его председатель Витаутас Бакас.

“Мы выясняем обстоятельства внедрения этой системы, лиц, которые были ответственными, на каком уровне эти решения согласовывались. Очень важно, какой это уровень – уровень правления или уровень менеджеров, был ли какой-то надзор со стороны министерства, правительства. Если бы такие инвестиции делались сейчас, то они был точно оказались в центре внимания КНБО. Сейчас мы выясняем, кто принял эти решения, которые нам нужно будет исправлять, изыскивать большие суммы, чтобы обеспечить безопасную деятельность предприятия”, – сказал В. Бакас.

При модернизации системы Lietuvos gelezinkeliai в локомотивах была внедрена система безопасности КЛУБ-У, разработанная относящимся к российскому военно-промышленному комплексу Ижевским радиозаводом и использующая российскую спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС. После того, как некоторое время назад в сейме несколько консерваторов засомневались в безопасности этой системы, Lietuvos gelezinkeliai подтвердила, что она внедрена примерно на трети локомотивов.

В середине октября парламент поручил КНБО провести парламентское расследование на предмет вероятного незаконного влияния лиц, субъектов предпринимательства и других групп интересов на государственные органы при принятии ими решений и на предмет возможного незаконного влияния на политические процессы.

Помимо влияния на стратегические предприятия, комитету еще предстоит выяснить,”ставилось ли целью поддержанием связей с лицами, которые могут представлять угрозу для интересов государства, оказывать незаконное влияние на государственные органы при принятии решений или незаконное влияние на политиков или политические процессы”.

Комитет будет проверять, имели ли место случаи финансирования деятельности политических партий, отдельных политиков, которые могут представлять угрозу для государственных интересов, когда ставилось целью оказывать незаконное влияние на государственные органы или на политические процессы. Также предстоит проверить, имели ли место представляющие угрозу для государственных интересов случаи, когда незаконное влияние оказывалось с целью повлиять на ситуацию в стратегически важных для национальной безопасности секторах экономики.

Это расследование инициировал сам глава КНБО, опираясь на предыдущее расследование о связях тогдашнего члена парламентской Социал-демократической фракции Миндаугаса Бастиса с лицами, работающими в пользу России. После того, как в парламенте было констатировано, что его связи представляют угрозу для национальной безопасности, в отношении М. Бастиса был начат процесс импичмента.

Заключение после нового расследования комитет должен представить до 1 мая.

BNS

Метки: Lietuvos gelezinkeliai, КЛУБ-У, КНБО, Литва