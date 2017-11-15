Коллективный договор устраивает не всех

Министр образования и науки Юргита Пятраускене подписала коллективный договор с профсоюзами работников сферы просвещения. Но не все организации учителей с этим договором согласны.

Их представитель Аудрюс Юргялявичюс говорит, что документ содержит важные обязательства правительства перед учителями. В частности, поэтапно будет введена система штатной оплаты труда педагогов. На эти цели в течение нескольких лет будет дополнительно выделено 93 млн евро. Премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что основная ценность соглашения в том, что обе стороны обязуются улучшать качество образования.

Не все из шести приглашенных к подписанию профсоюзов поставили свою подпись под коллективным договором. Председатель профсоюза работников сферы просвещения Андрюс Навицкас накануне подписания объявил, что не будет принимать участия в церемонии подписания коллективного договора.

Как он, так и совет координирования профсоюза работников сферы просвещения не одобряют проект соглашения, в котором нет никаких обязательств власти относительно повышения зарплат педагогам и улучшения качества образования. По мнению Навицкаса, подписание документа принесет учителям еще больше угроз, чем пользы.

«Министр образования и науки манипулирует общественным мнением, утверждая, что в коллективном договоре выполняется главное требование учителей — введение оплаты штатной работы. Но абсолютно неясно, какой будет эта новая модель, сейчас ее все представляют так, как хотят», — комментирует Навицкас.

По его словам, если зажечь «зеленый свет» оплате штатной работы учителей и не договориться по поводу самой модели, в конце концов будет исполнена «мечта» правительства — практически с теми же деньгами удастся сделать так, чтобы число учителей сократилось, а оставшиеся выполняли бы всю работу.

«В соглашении в принципе договариваются стремиться, предлагать, искать возможности. Я считаю, что мы уже выросли из той стадии, когда нужно подписывать соглашение, в котором говорится, что мы будет договариваться», — сказал Навицкас.

По его словам, в первую очередь нужно окончательно договориться по поводу существенного изменения, которое ждет учителей, то есть по поводу модели оплаты штатной работы, а потом можно будет решать вопрос подписания соглашения.

Литовские учителя ежегодно устраивают забастовки и акции протеста, требуя введения штатной оплаты труда и увеличения так называемой «ученической корзины».

Инф. «ЛК»

Метки: N46 (1186) 16 ноября, коллективный договор, Министр образования и науки, профсоюзы, Юргита Пятраускене