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Комиссия по импичменту М. Бастиса попросить продлить сроки ее работы до 1 июня

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Комиссия по импичменту члена Социал-демократической фракции сейма Литвы Миндаугасу Бастису попросит продлить сроки ее работы др 1 июня.

“Работа комиссии будет продлена еще на несколько недель. На следующей неделе сейм, как мы надеемся, примет постановление о продлении (сроков работы комиссии) до 1 июня”, – сказала после заседания комиссии в пятницу журналистам ее председатель, “аграрий” Агне Ширинскене.

Заключение о том, есть ли основание для начала процесса импичмента в отношении М. Бастиса из-за его свящей с лицами, работающими в пользу России, сейчас должна представить до 15 мая.

Импичмент М. Бастису инициирован из-за указанных Департаментом госбезопасности (ДГБ) его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики “Росатом” Евгением Костиным,  с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко,  журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим “авторитетом” каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

М. Бастис все обвинения отрицает и подчеркивает, что не нарушал присягу члена сейма.

BNS

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