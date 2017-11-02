Конфронтация в городской власти

Как мы уже сообщали, мэр Вильнюса решил сменить директора администрации Алму Вайткунскене, предложив на эту должность советника по информационным технологиям Повиласа Подярскиса.

Вайткунскене в обмен предлагалось место главы Vilniaus šilumos tinklai. В ходе тайного голосования за предложенное мэром Ремигиюсом Шимашюсом решение освободить от должности Алму Вайткунскене на заседании горсовета, прошедшем на минувшей неделе, проголосовали 23 депутата, против были 24, один бюллетень признан недействительным. Таким образом, директор администрации Вильнюсского самоуправления Алма Вайткунскене сохранила пост.

Р. Шимашюс признал заслуги А. Вайткунскене в решении вопроса задолженностей самоуправления, однако у него есть претензии к ней по поводу плохого менеджмента, деструктивного отношения к командной работе и управлению персоналом, торможения прогрессивных решений, формирования «избыточных бюрократических образований» в самоуправлении. Он сказал, что его мнение о главе администрации изменилось из-за распространявшихся в течение двух последних недель «лжи, манипуляций и неэтичных действий с целью сохранить пост».

А. Вайткунскене говорит, что решение обусловлено недовольством окружения мэра ее принципиальностью в вопросе об использовании средств бюджета. Она также обвинила мэра в давлении на нее с тем, чтобы она ушла с должности по собственному желанию. Р. Шимашюс не представляет совместной работы с А. Вайткунскене и повторно предложит ее уволить.

«Во всяком случае, я настроен без сомнения представить вопрос об этом, чтобы работа шла так, как мне хочется, чтобы она шла быстро, прозрачно и была обращена в будущее. Общение я с трудом представляю, как и с трудом представляю, как может какой-то сотрудник, утратив политическое доверие, притвориться, что может продолжать нормально и по-деловому работать», – сказал мэр журналистам.

Глава администрации, вступившая в словесную перепалку с мэром после выраженной ей горсоветом поддержки, обратилась к Р. Шимашюсу, утверждая, что готова «позитивно сотрудничать» и решать все разногласия. Это ее предложение показалось Р. Шимашюсу «натянутым и неискренним», сообщает BNS.

А. Вайткунскене также обвинила мэра в давлении на нее с тем, чтобы она ушла с должности по собственному желанию. Директор администрации Вильнюсской мэрии Алма Вайткунскене обратилась в Комиссию по этике с просьбой оценить смс-сообщения мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, сообщает BNS. «Прошу вас оценить поведение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, поскольку с его телефона 16 и 23 октября я получила смс-сообщения с признаками психологического насилия», – указано в обращении в Комиссию по этике.

Вместе с заявлением Вайткунскене передала фотографию смс-сообщений, там есть и номер мэра. Она сказала, что 16 октября после призывов мэра уйти с поста по собственному желанию, она сказала ему, что намерена остаться на посту и ждать решения горсовета. После этого было получено первое сообщение. «В тексте было сказано: «Одумайся, пока не поздно», – сказала Вайткунскене. По ее словам, через неделю, 23 октября, пришло еще одно сообщение. «Знаю, что ты хочешь работать, знаю, что пытаешься заручиться поддержкой. Алма, сейчас уже не время. У тебя еще есть время определиться, чтобы уйти по соглашению сторон до завтрашнего утра.

Самой так будет лучше. Я смог бы сказать больше хороших слов. Иначе будет неприятно», – сказано в сообщении. Это сообщение в Facebook разместил и Шимашюс. Председатель Комиссии по этике, представитель Литовского союза свободы (либералов) Алдона Швянтицкене сказала BNS, что в ближайшее время комиссия решит, есть ли основание для расследования.

Между тем Ремигиюс Шимашюс заметил, что цель смс-сообщений – не давление, а желание мирно разойтись. «Я очень сожалею, что кто-то слова поддержки, желание мирно разойтись трактует иначе», – сказал журналистам мэр.

Кстати, в 2016 г. Комиссия по этике уже рассматривала поведение Шимашюса и признала, что мэр нарушил Кодекс поведения политика.

На этой неделе в горсовете Вильнюса фракция партии Движение либералов подписала коалиционное соглашение о сотрудничестве с представителями фракций «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей» и «Русский альянс», социал-демократами и «Порядок и справедливость». Подписавшие соглашение четыре фракции имеют 32 депутата из 51 члена горсовета.

Метки: N44 (1184) 2 ноября, Vilniaus šilumos tinklai, А. Вайткунскене, Ремигиюс Шимашюс