Конкуренция жмет на цены

Продукты питания в Беларуси стали еще доступнее. Как подсчитал Белстат, на 0,1% по сравнению с февралем подешевело продовольствие. Причем произошло это второй раз за 7 месяцев. Особенность нынешнего момента в том, что инфляция замедляется опережающими все прогнозы темпами. Стоимость товаров и услуг с начала года увеличилась на 1,7%. И это значительно меньше, чем прогнозировал Национальный банк.

Причина первая и главная — Нацбанк не печатает пустых денег. И то, что прежде всего дешевеет продовольствие, объяснимо вполне. Хотя, конечно, март не очень располагает к снижению цен. Наоборот, по весне появляются дорогостоящие молодая зелень, тепличные огурцы, помидоры… Да, но тут, предполагают эксперты, сыграла важную роль конкуренция.

В 2016 году Беларусь вошла в пятерку мировых экспортеров молока и в восьмерку его крупнейших производителей, где, кстати, США, Евросоюз, Новая Зеландия, Украина и Австралия. Более 7 миллионов тонн в год — достойный показатель. Неплохо все складывается и с производством мяса. Инвестиции в сельское хозяйство дают отдачу. Но не только. На селе активно развиваются фермерские и крестьянские хозяйства, растут конкуренция и производство основных продуктов питания. Причем тех, с изобилием которых прежде бывали проблемы. Речь идет о раннем картофеле, капусте, луке, моркови.

Невысокий спрос притормозил цены и на непродовольственные товары.

Аэлита СЮЛЬЖИНА.

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Беларусь