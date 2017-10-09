Конкурс строительства нацстадиона в Литве продлен до начала декабря

Вновь продлеваются сроки конкурса концессии проекта национального стадиона в Вильнюсе – потенциальные его участники смогут представлять предварительные предложения до 8 декабря. До этого планировалось, что окончательной датой будет 23 октября.

Заведующая отделом управления инвестиционными проектами Вильнюсского самоуправления Лина Мелянене сообщила BNS, что решение о переносе срока было принято 19 сентября.

Предложений ждут от компании Axis Industries концерна Icor и созданной специальной для проекта компании Vilniaus nacionalinis stadionas испытывающей финансовые трудности группой KDS grupe.

Партнером последней является одна из крупнейших польских строительных компаний Budimex – ее представитель Криштоф Козёл в начале сентября сообщил BNS, что компания намерена участвовать в конкурсе, если мэрия продлит срок представления предложений. До Budimex заявляла об отказе участвовать в конкурсе.

Конкурс концессии нацстадиона объявлен в сентябре прошлого года. Намечено, что договор концессии должен быть подписан на 25 лет, а комплекс будет принадлежать Вильнюсскому самоуправлению. Планирующаяся стоимость строительства составит 88,5 млн. евро (с НДС).

BNS

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