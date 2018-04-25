Криминал на экспорт

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Массовая миграция жителей Литвы пополняет криминальные сводки западноевропейских государств.

Задержание в Германии

Так, на минувшей неделе немецкая полиция задержала похитившего девушку гражданина Литвы, пишет Welt.de. СМИ сообщают, что 41-летнего литовца 29 июля в обед задержали недалеко от Старого города Эрфурта. Полиции о его местонахождении сообщил очевидец.

В минувший четверг рано утром подозреваемый похитил из дома свою бывшую подругу, а, убегая, ранил ножом случайного прохожего. По данным полиции, ранения серьезные, молодого человека прооперировали. После обеда в тот же день мужчина отпустил похищенную женщину. По данным СМИ, ей были нанесены незначительные телесные повреждения.

Кража с последствиями

Гражданин Литвы И. Б. разделся донага перед работниками магазина, которые задержали его за кражу мяса. Приехав в магазин в городе Ньюри, полиция узнала, что 34-летний мужчина на глазах у 5 мужчин и двух женщин снял не только брюки, но и трусы. Во время опроса он сказал, что сделал это, подчинившись услышанному требованию снять брюки. Он сказал, что спустил и нижнее белье, поскольку английское trousers ему наполнило литовское слово «трусы». И. Б. зафиксировали камеры магазина. Было видно, что он ворует мясо. Мужчина свою вину как за кражу, так и за неподобающее поведение признал. Его адвокат пояснил, что причиной такого преступления был тот факт, что мужчина был пьян. Гражданину Литвы назначили штраф в размере 365 фунтов.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ