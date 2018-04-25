Курьёзные события прошедшей недели

🔊 Воспроизвести

Усы ему не те для гитары!

Житель российского города Пермь выставил на продажу в интернете усы собственного кота, которые тот терял на протяжении жизни. Жена тщательно собирала усы в пакетик, и когда накопилось достаточное количество, семейная пара опубликовала объявление. Потенциальный покупатель нашёлся. Он объяснил, что ему требуется «штук пятнадцать» тёмно-коричневых или чёрных усов – ни в коем случае не седых или крашеных. По словам мужчины, он делает маленькую декоративную бас-гитару и в качестве струн хочет использовать натуральные усы. Увы, предложенные были белыми, и сделка не состоялась. Теперь продавец ждёт новых запросов.

Головой думай, Андроид!

Журналист Forbes Томас Брюстер провёл эксперимент, в ходе которого смог взломать несколько смартфонов с ОС Android с помощью головы, напечатанной на 3D-принтере. Специалисты по 3D-печати создали 3D-копию головы Брюстера. Для теста журналисты использовал пять смартфонов с функцией разблокировки с помощью распознавания лица разных производителей. Взломать удалось все смартфоны, хотя с некоторыми пришлось повозиться дольше, чем с остальными. Смартфон Apple оказался защищён лучше и не принял муляж за настоящую голову. Не удалось обмануть и систему распознавания лиц от Microsoft.

Посылка с котом

Жительница Канады случайно отправила своего кота посылкой в другой город, не заметив этого. Канадка посылала своему другу колёсные диски. Она не обратила внимание, что питомец залез в коробку. Исчезновение кота обнаружили, когда посылка была уже отправлена. Причём поначалу хозяйка даже не поняла, что кот мог пробраться в посылку. Вся семья в течение суток искала кота в окрестностях дома, пока не раздался звонок с почтовой службы. Звонивший рассказал, что животное пережило 17-часовое путешествие. Его обнаружил водитель почтового фургона, когда кот выбрался из посылки. В результате волонтёры из общества защиты животных доставили кота домой.

Птичья контрабанда

Сотрудники таможни в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди изъяли 70 живых зябликов, спрятанных в бигуди. Пассажир из города Джорджтаун в Гайане провёз птиц в дорожной сумке. Власти считают, что птиц везли для участия в чемпионате певчих зябликов. По правилам конкурса, люди делают ставки на то, сколько раз птицы защебечут. К участию в чемпионате принимаются только самцы зябликов, а стоимость победившей особи может достигать 10 тысячÂ долларов. Всего в этом году было изъято на таможне около 184 зябликов.

Хотел ограбить, но застрял

В Калифорнии мужчина два дня провёл в вентиляции заброшенного китайского ресторана. По предположению властей, он хотел его ограбить, но застрял. Мужчину обнаружили пожарные после звонка в службу 911 от очевидцев, которые услышали крики о помощи на месте бывшего китайского ресторана. При этом человек, который звонил, сам не смог попасть в здание. Пожарным пришлось сломать систему вентиляции, чтобы высвободить мужчину. Его пришлось госпитализировать. Как уточнили экстренные службы, система вентиляции проходит по всему зданию и к концу сужается. Оттуда мужчина уже не смог выбраться и пытался звать на помощь.

Самая старая парашютистка

102-летняя австралийка установила новый рекорд, став самым старым парашютистом в мире. Она совершила прыжок в тандеме с высоты больше четырёх тысяч метров. Это уже третий прыжок бабушки. Первый она совершила в 100-летний юбилей в 2016 году, а второй год спустя. Женщина прыгает с целью собрать пожертвования для исследования болезни моторных нейронов, от которой умерла её дочь в возрасте 67 лет.

Шоколадные реки

В городе Верль на западе Германии около тонны шоколада вылилось на улицу. Шоколад вытек из цистерны, которая находилась на территории фабрики. Причиной на заводе назвали небольшой дефект в конструкции цистерны. На дороге образовалась шоколадная лужа размером примерно в 10 кв. м. Чтобы очистить улицу, использовали лопаты, горячую воду и горелку – шоколад быстро затвердел. Движение на улице было остановлено примерно на два часа.

rg-rb.de