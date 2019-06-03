Лидер «аграриев» обсудил с Г. Науседой переговоры о правящей коалиции

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Встретившийся в понедельник с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой лидер правящих в стране «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что обсудил стабильность в государстве и переговоры о коалиции.

«Мы говорили о стабильности и о том, что очень важно, чтобы коалиционные переговоры удались и чтобы в сейме было сформировано стабильное коалиционное большинство», — сказал Р. Карбаускис журналистам возле Президентского дворца.

«От этого зависит, будет ли стабильным правительство и сможем ли мы выполнить обязательства перед людьми», — добавил он.

По словам председателя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), будущий глава государства спрашивал, как обстоят дела с формированием коалиции.

«Мне кажется, дела у нас обстоят совсем неплохо», — сказал лидер «аграриев».

На прошлой неделе ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия «Порядок и справедливость» (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и представителей Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС).

Р. Карбаускис признал, что поскольку ожидается ответ ИАПЛ — СХС, окончательно договориться о большинстве на этой неделе не удастся, хотя ранее и планировалось.

И все же он утверждает, что правящее большинство должно быть окончательно сформировано до вступления нового президента в должность 12 июля. В этот же день должен сообщить свое решение о дальнейшей работе в должности премьер Саулюс Сквярнялис.

В меморандуме о коалиции намечено, что он остается работать премьером. Партии также договорились, что пост председателя сейма отойдет социал-трудовикам, но делегированный «аграриями» глава парламента Викторас Пранцкетис отказывается уходить в отставку.

Р. Карбаускис повторил, что смена В. Пранцкетиса связана не с личными отношениями, а обусловлена новой политической реальностью. Он не раз говорил, что требование социал-трудовиков отдать им пост спикера сейма является обоснованным и что никаких претензий к спикеру у него нет.

По словам политика, правящая коалиция еще примет решение, когда инициировать отставку В. Пранцкетиса.

На вопрос, поддерживает ли Г. Науседа большинство из упомянутых партий, Р. Карбаускис ответил: «Коалиция формируется в сейме и здесь нет вопроса, поддерживает или не поддерживает, она просто образуется. В данном случае создается коалиционное большинство в сейме и правительства. Мы должны донести это до президента».

Он пообещал чаще бывать в Президентском дворце после истечения срока полномочий президента Дали Грибаускайте.

До новых переговоров у ЛСКЗ была заключена коалиция с социал-трудовиками и подписан договор о сотрудничестве фракций с ПС.

Р. Карбаускис утверждал, что новая коалиция позволит чувствовать себя сильнее.

«Мы будем чувствовать себя сильнее, чем до этого, потому что у нас будет коалиция не двух, а трех партий. Если будет (коалиция) четырех (партий), вообще хорошо», — сказал лидер «аграриев».

Он подчеркнул, что даже без ИАПЛ — СХС коалиция трех партий получит необходимый для большинства 71 голос в сейме, хотя по составу фракций получается 69 голосов со спикером В. Пранцкетисом. Однако несколько парламентариев из Смешанной группы членов сейма часто поддерживает проекты большинства.

Избранный президентом экономист Г. Науседа обещает во вторник подробнее прокомментировать содержание своих встреч с лидерами парламентских партий.

BNS