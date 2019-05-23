Лидер Избирательной акции поляков Литвы на выборах поддержал Г. Науседу

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Лидер Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский в четверг заявил, что во втором туре президентских выборов голосовал за экономиста Гитанаса Науседу.

«Десять лет руководила женщина, сейчас пришло время, чтобы страну возглавили мужчины», – сказал журналистам В. Томашевский, голосовавший досрочно в Вильнюсе.

Политик добавил, что независимый кандидат Г. Науседа представляет пропагандируемые его партией христианские, семейные ценности, а выдвинутая консерваторами бывший министр финансов и член сейма Ингрида Шимоните является либералом.

В. Томашевский сказал, что на выборах в Европарламент Коалиция союза христианских семей и Альянса русских надеется получить один мандат, как и в 2014 году.

Сам европарламентарий Т. Томашевский является лидером и списка этого года.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

BNS