Лидеры трех партий договорились о коалиции, ждут «поляков»

🔊 Воспроизвести

Лидеры Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) и партии «Порядок и справедливость» (ПС) в четверг подписали меморандум о правящей коалиции. Теперь они ждут присоединения к этому документу и представителей Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС).

«Встреча закончилась подписанием меморандума о заключении коалиции», — сказал журналистам в правительстве премьер Саулюс Сквярнялис, который встретился с председателями «аграриев», социал-трудовиков и ПС.

С. Сквярнялис сказал, что в пятницу встретится с лидером ИАПЛ — СХС Вальдемаром Томашевским. С ним он надеется договориться о будущей коалиции.

Председатель ЛСДТП Гядиминас Киркилас сказал журналистам, что его партия будет претендовать на три министерских портфеля в новом правительстве. Прежде всего — на портфель министра социальной защиты и труда.

ПС будет претендовать на два портфеля, сказал лидер этой партии Рямигиюс Жямайтайтис.

У правящей коалиции четырех партий должно быть в сейме 77 голосов из 141.

BNS